Проект модернизации электротранспорта областного центра планируют реализовать до конца 2025 года. Это закреплено в концессионном соглашении, которое подписали руководитель региона Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор компании «Мовиста Регионы» Александр Советников.

Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электрического транспорта, в рамках которого стало возможно заключение концессии сроком на 20 лет. Документ ещё должны согласовать депутаты областного Совета. Если они проголосуют «за», инвестору предстоит километра путей и построить новую ветку протяжённостью 5,2 километра, реконструировать депо и закупить 46 новых трамвайных вагонов.

«Липецк вошёл в число городов-участников пилотного федерального проекта не случайно. Трамваи – не только экологичный вид транспорта, но и удобный для пассажиров, поэтому мы планируем развивать это направление в регионе», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказал генеральный директор компании «Мовиста Регионы», планируется, что проект будет реализован в несколько этапов. При этом подготовка может стартовать уже в октябре. Вначале специалисты выполнят необходимые проектно-изыскательные работы, после приступят к модернизации трамвайной системы города. Начнут с реконструкции трамвайного депо, которое оснастят передовым оборудованием: автоматической портальной моечной системой, а также механизированной двухсторонней площадкой для ремонта и обслуживания подвижного состава.

«Можно сказать, что сейчас наступила эпоха ренессанса для трамвая. Комплексная модернизация инфраструктуры и подвижного состава поможет региону повысить уровень транспортного обслуживания населения. А накопленный нами опыт в реализации проектов развития пассажирского транспорта позволит применить лучшие практики, чтобы обеспечить жителей города Липецка комфортным, современным и безопасным транспортом», – отметил Александр Советников.

На реализацию проекта планируют привлечь вложения концессионера, доведённые ему средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ, а также субсидии из федерального и областного бюджетов. Общая сумма – около 14,5 млрд рублей. Порядка 13,8 млрд из них будут направлены именно на модернизацию городского электротранспорта и трамвайных путей.

Напомним, в сентябре «Мовиста Регионы» выиграла торги на право заключения концессионного соглашения. У компании есть успешный опыт реализации подобных проектов – в 2020 году ее специалисты модернизировали транспортную систему Тверской области, в 2022-м – запустили первую в России межмуниципальную трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.