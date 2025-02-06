Заменить свыше 2,2 тыс. изоляторов на 14 линиях электропередачи 220-500 кВ, расположенных в Липецкой области, планирует в 2025 году филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра. Вместо выработавшего свой ресурс оборудования энергетики смонтируют высоконадежные аналоги из закаленного стекла. Новые устройства характеризуются высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Изоляторы являются важными элементами воздушных линий электропередачи. Их повреждения могут приводить к технологическим нарушениям вплоть до выхода ЛЭП из строя. Чтобы минимизировать риски, энергетики регулярно проводят осмотры энергообъектов и меняют поврежденные устройства. При модернизации используется оборудование российского производства.

В план работ на 2025 год включены ключевые ЛЭП региона, которые участвуют в выдаче мощности генерации, электроснабжении социальной инфраструктуры, промышленных потребителей. Также эти объекты обеспечивают стабильность транзитных перетоков электроэнергии между Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Воронежской и Рязанской областями.

«Обновление электромагистралей минимизирует риски аварий и перебоев в энергоснабжении, создает условия для бесперебойного электроснабжения населения, учреждений социальной сферы и бизнеса. Это инвестиции в будущее, которые необходимы для устойчивого и успешного развития региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.