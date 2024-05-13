Реконструкция очистных сооружений продолжается в посёлке совхоза «Агроном» Лебедянского района. На работы выделено более 60 миллионов рублей.

Подрядчик меняет оборудование: аэротенки для очистки и резервуары для воды, устанавливает механические решётки и воздуходувки. Также на объекте появятся новый трансформатор и резервный источник питания. Мощность обновлённой очистной станции — около 300 кубометров в сутки. Модернизация очистных улучшит качество водоотведения для 2 000 жителей посёлка «Агроном». Работы по контракту подрядчик должен завершить до конца года.

«В этом году мы реконструируем очистные сооружения не только в Лебедянском районе, но и в Данкове и в городе Грязи. На это потратим 320 миллионов рублей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.