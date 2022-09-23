Новые сети водоснабжения строятся в Ельце и Елецком районе благодаря по федеральному проекту «Чистая вода» благодаря федеральному проекту «Чистая вода». Предусмотрено строительство четырех артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 км. На данный момент специалисты приступили к обустройству скважин – их бурение уже завершено. Также выполнено строительство сетей и монтаж трех водонапорных башен. Окончание работ позволит к концу года обеспечить качественным водоснабжением 660 человек.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».

Работа по обеспечению жителей водоснабжением ведется и благодаря и другим проектам. Во всех районах области в 2022 году планируется проложить 60 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения, а также пробурить 17 новых скважин. Так, на территории Ельца продолжается второй этап строительства сетей водоснабжения и водоотведения Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк». Здесь подрядчик проложит более полутора километров сетей водоснабжения, построит водонапорную станцию и проведет реконструкцию камеры на пересечении улиц Пушкина и Лермонтова в Ельце. Завершить работы планируется также до конца года, что позволит обеспечить качественным водоснабжением Елецкий участок особой экономической зоны «Липецк» и более восьми тысяч жителей города Ельца.

«Создание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Елецкого участка особых экономических зон даст возможность дальнейшего развития не только особой экономической зоны как таковой, но и реального сектора экономики Ельца и Елецкого района в целом», – считает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев.

Ведутся работы и в поселке Елецкий Елецкого района. На улицах Солнечная, Речная и 20 лет МЧС специалисты прокладывают новые сети водоснабжения, которые в сентябре обеспечат водоснабжением более 200 жителей. Уже проложено 3,6 км сетей, выполнено переключение существующих абонентов в новый водопровод, смонтированы водопроводные колодцы для подключения новых домов.