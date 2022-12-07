Строительство новых сетей водоснабжения в селах Казаки и Лавы Елецкого района было запланировано на 2024 год. Однако благодаря опережающей подготовке необходимой документации по соглашению с Минстроем России появилась возможность реализовать проект на два года раньше.

В сентябре Липецкая область вошла в число регионов, которым в рамках федеральной программы «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено дополнительное финансирование. Благодаря этому в Казаках и Лавах построили 5,4 километра сетей водоснабжения и обеспечили централизованным водоснабжением около 250 участков, на которых живут многодетные семьи.

Кроме того, совсем недавно в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» завершилась модернизация системы водоснабжения в елецком селе Нижний Воргол. Было оборудовано четыре артезианских скважины, смонтированы водонапорные башни, а также проложены сети водоснабжения общей протяженностью 7,7 километра. В итоге качественным водоснабжением обеспечено более 600 человек.

Также в этом году в рамках федеральной программе «Жилье» завершилась модернизация сетей водоснабжения в Хлевенском районе. В поселке Южный села Хлевное проложили около 6,5 километра труб. После ввода в эксплуатацию новые коммуникации доставят воду более тысячи человек. «Строительство и модернизация систем водоснабжения является одним из главных факторов создания комфортных условий для жизни», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.