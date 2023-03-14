Модернизация сетей водоснабжения ведется в селе Куликово Усманского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начались в конце февраля. Специалистам предстоит проложить пять километров новых труб и пробурить две скважины.

Обновление водопровода позволит к концу года обеспечить качественным водоснабжением около 1300 человек. Среди них жители села, сельскохозяйственные предприятия и лесное хозяйство, уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

На реализацию федерального проекта «Чистая вода» с 2019 по 2024 годы в Липецкой области предусмотрено более 755 млн рублей. Благодаря выделенным средствам на территории региона построят 16 различных объектов. Это позволит к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой 96,9% жителей Липецкой области.

«Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», – отметил губернатор Игорь Артамонов.