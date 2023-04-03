Завершены работы по модернизации устройств релейной защиты на подстанции 500 кВ «Елецкая» – крупном питающем центре Липецкой области. Смонтировано 13 комплектов современного микропроцессорного оборудования. В результате значительно повышена надежность электроснабжения пяти районов, где живут 111 тыс. человек, а также объектов газотранспортной отрасли. Стоимость работ составила 109 млн рублей.

«Социально-экономическое развитие Липецкой области – одно из ключевых направлений взаимодействия энергетиков и региональной власти, – считает губернатор Игорь Артамонов. – Это сотрудничество всегда имеет конструктивный характер».

Новое оборудование произведено в России и обладает высокой эксплуатационной надежностью, гибкой логикой работы, удобным интерфейсом в отличие от использовавшихся ранее микроэлектронных устройств. Срок его службы составляет более 25 лет, при этом постоянное техническое обслуживание не требуется, защита имеет встроенную функцию самодиагностики, что позволяет оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности.

Мощность подстанции 500 кВ «Елецкая» составляет 1200 МВА. Как сообщили в филиале «Россети» – МЭС Центра, объект является одним из ключевых в Липецкой энергосистеме. Подстанция обеспечивает выдачу мощности 6 и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС, питает электроэнергией потребителей Елецкого, Долгоруковского, Задонского, Становлянского и Измалковского районов Липецкой области, а также газораспределительные станции, обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.