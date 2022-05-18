На профильном комитете информацию о модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021-2025 годах представил начальник профильного управления Юрий Шуршуков.

В период реализации программы запланировано строительство 45 ФАПов, 3 поликлиник, в том числе двух детских, 8 отделений общей врачебной практики. Также в планах 3 реконструкции и 24 капитальных ремонта объектов первичного звена здравоохранения.

Общая стоимость заявленных в 2021-2023 годах мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту составит почти 2 млрд рублей.

Кроме того, предусматривается закупить 350 единиц медицинского оборудования. Среди них рентгены, реанимационное, лабораторное оборудование, а также техника для проведения ультразвуковых исследований.

— Хотелось бы отметить, что на всех объектах строительства, планируемых к реализации уже в этом году, заключены контракты и ведутся различные виды строительных работ, — сказал Юрий Шуршуков.

Для устранения кадрового дефицита программой предусмотрено предоставление единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность и в малые населенные пункты, а также увеличение числа обучающихся по программам среднего медицинского образования.

В продолжение темы кадрового обеспечения у депутатов возник ряд вопросов. Один из них — не потеряют ли врачи работу при объединении отделения реаниматологии и анестезиологии в областной клинической больнице.

– Разделение этих отделений не имело под собой никаких оснований. Специальность врачей, которые там работают, называется «анестезиолог-реаниматолог», потому что нет таких отдельных специальностей, как анестезиология и реаниматология. Отделение должно быть общим. На работу врачей это никак не повлияет, — заверил депутатов Юрий Шуршуков.

На комитете депутаты подняли много вопросов о работе липецких поликлиник и районных больниц. Начальник облздрава дал пояснения по каждому обозначенному объекту. Так, Юрий Шуршуков сообщил, что реорганизации и закрытия поликлиники на улице Ленина не планируется. Здесь, напротив, усилили офтальмологическую помощь. А жители, которые пользуются поликлиникой на улице Шкатова, теперь могут госпитализироваться в Липецкий областной клинический центр. Также на Шкатова увеличили количество врачей.

А пустующий ковидный госпиталь в Данкове отдадут под дневной стационар. Помимо этого, Данковская ЦРБ получит компьютерный томограф.