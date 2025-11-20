Модернизированная служба занятости Липецкой области заинтересовала регионы

Представители 17 регионов собрались в Центре молодёжной карьеры в Липецке на практическом семинаре, который состоялся в рамках межрегионального форума, посвящённого вопросам модернизации службы занятости населения.

Липецкая область на два дня стала площадкой для знакомства региональных коллег с успешным опытом модернизации центров занятости. Наш регион одним из первых внедрил обновлённые модели кадровых центров.

Участниками форума стали регионы, которым только предстоит улучшить сервис поиска работы. Цель форума – обмен опытом и лучшими практиками по совершенствованию работы с населением в вопросах трудоустройства. В программе форума – выступления спикеров, обучающие семинары и посещение модернизированных центров занятости Липецка и Задонска, Центра молодёжной карьеры, где уже внедрены и используются новейшие эффективные методы работы.

«Мы целенаправленно работали над перезагрузкой службы занятости, чтобы создать для жителей максимально комфортные и эффективные сервисы по поиску работы и построению карьеры. Опыт Липецкой области уже дал положительные результаты, и мы готовы делиться своими наработками с другими регионами для совместного развития», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Приглашёнными спикерами форума стали заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий и директор Центра компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Андрей Репников.

«В нашем регионе успешно функционируют инновационные кадровые центры. Приятно транслировать наш опыт модернизации сферы занятости, делиться им с коллегами из других регионов. Как всегда, в приоритете клиентоцентричность. Одними из основных направлений в работе остаются обучение, профориентация, а также помощь в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Благодаря инновационным решениям центры занятости региона нового формата предоставляют услуги на основе индивидуального подхода. В результате увеличился поток клиентов и сократился срок трудоустройства в 2,5 раза. В 2024-2025 годах больше 1000 работодателей и 10 тысяч соискателей посетили ярмарки высоких зарплат в регионе. В результате трудоустроено 30% соискателей.

Активное сотрудничество с крупными предприятиями региона в 2024 году помогло трудоустроить 90% выпускников.

На 2026 год запланировано внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта.