Центр занятости нового формата открылся в Липецке в здании центра «Мои документы» на площади Победы 6а в Липецке. Участие в церемонии открытия приняли заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова и заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Как отмечают посетители, главный плюс нового офиса — месторасположение. Он находится в центре города, куда удобно добираться жителям из любого района. Не выходя из здания центра «Мои документы», жители могут оформить любую из 400 государственных услуг, в том числе онлайн, в МФЦ есть доступ к порталу Госуслуг с возможностью отсканировать документы.

Модернизированный центр занятости будет специализироваться на трудоустройстве сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность после введения санкций. Также для жителей запланированы регулярные собеседования с работодателями. Уже есть договоренность с крупными предприятиями и организациями области. Они будут принимать в центре ежедневно. Это новый формат взаимодействия – «Открытый отбор», на котором представители компании смогут оценить навыки, знания и личностные компетенции кандидатов, а соискатели узнают о специфике вакансии и смогут задать любой вопрос потенциальному работодателю.

«Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

В новом офисе работают семь окон, это значит, что семь человек одновременно смогут подавать документы на интересующие их услуги: трудоустройство, бесплатное переобучение, открытие собственного дела и другие. В ходе модернизации проведены ремонтные работы помещений с применением единого фирменного стиля «Работа в России», обновлена техническая база, выделены специальные зоны, такие как сектор по работе с работодателями, зона ожидания, ресепшн, цифровые сервисы и зона приёма.

«Обновленный центр занятости в Липецке — пятое государственное кадровое агентство нового формата в регионе. Уже модернизированы центры в Липецком и Елецком районах, в селе Красное и в Ельце. Перезагрузка продолжится. В этом году осенью откроется обновленный центр занятости в Грязях. Палнируем запустить сектора карьерного консультирования и в других МФЦ области, а также крупных торговых центрах. Полностью работу службы занятости в Липецкой области мы перестроим к 2024 году», — отметила Ольга Белоглазова.