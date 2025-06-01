Могут ли девчонки пуговицу пришить?

Весь этот учебный год в школьном расписании у детей стоял интересный предмет — …труд.

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ СО СТАРЫМ ПРОШЛЫМ

Для нас, советского поколения щкольников, это звучит удивительно, потому что, как правило, для всех без исключения это был любимый урок, на котором можно было и поработать, и по душам поболтать потихонечку. Имелись ли по нему у кого-то тройки? Не вспомню.

После развала Союза предмет несколько видоизменился. Правда, если оставались «старые» учителя на своих местах, то труд в их исполнении поменял название на «технологию», а занимались тем же: шили, готовили, стругали… Потом урок ещё более менял свои функции.

Вместо традиционного обучения навыкам работы собственными руками для реальной жизни по программе дети учились каким-то проектным деятельностям, чаще всего это было переписывание учебников…

А если и учились рукоделию, то на кружках. Но это ведь по желанию. Многие уверены: современное поколение девочек (да и девушек) не может пришить пуговицу, а мальчиков — прибить гвоздь.

В нашу бытность и чуть позднее мальчишки запросто могли сколотить табурет, полку, вырезать и расписать разделочную доску.

Девочки шили фартуки и прихватки, юбки и ночные сорочки. Правда, в нашей сельской школе мы шили только в начальных классах. Наша Евдокия Захаровна Ларина, переучившая, например, в моей семье папу, его братьев, меня и моего брата (и так практически в каждом доме), научила нас вместе с мальчишками и шить, и вышивать, и вязать.

Позднее, наоборот, девочки вместе с мальчиками знали, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток и как ими работать. И всё это не было лишним для жизни (больше у юношей, конечно). Ну и, разумеется, для слабого пола дома главными учителями рукоделия становились наши бабушки и мамы. А могут ли современные мамы этому научить, причём всему и сразу? Сомневаюсь. Можно сказать: сейчас — пошёл и купил. Только владение собственными руками никому ещё не мешало. Да и ум наш, как говорят учёные, — на кончиках пальцев, то есть мелкая моторика непосредственно связана с мозговой деятельностью.

И с сентября минувшего года привычный старшему поколению предмет «трудовое обучение» вновь стал называться не технологией, а трудом. Только с этим словом в скобках: труд (технология). Содержание программ по нему дополнено темой «Мир профессий», добавлены часы на изучение технологий обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, в программу также внесено изучение тем, связанных с изучением беспилотных автоматизированных систем…

СО СВОИМИ СУМКАМИ — В ШКОЛУ?

Стало интересно, чему научились девочки за год. Пришла на урок в 6Б класс школы №2 п. Добринка. Преподаватель — Лариса Николаевна Мищенко. Девчонки крутились около её стола, показывая свои изделия. Оказывается, они накануне смастерили для себя сумки-шопперы (большие вместительные сумки прямоугольной формы со средней длины ручками, какие удобно повесить на плечо).

Потом стайки девчушек перемещались от парты к парте, давая советы подружкам, как красивее сделать то, что они почти сшили. Есть и такие, кто уже завершил работу.

— Я им предложила на выбор, — говорит учитель, — когда только об этом зашёл разговор, либо юбку несложную научиться шить, либо такие сумки. Девочки остановились на последнем варианте, считая для себя первый пока непростым.

— А пуговицы мы с начальной школы можем пришивать, — пояснила Варвара Воропаева, — так как рукоделием занимались с учителем начальных классов Людмилой Викторовной Павловой.

Оказывается, в 5-м классе девочки учились шить руками, а в нынешнем «добрались» до электрических машинок, какие стоят в этом кабинете. Прежде изучили технику безопасности.

— Вообще, они ученицы очень инициативные, — продолжает Лариса Николаевна, — увлекаются бисероплетением, вяжут крючком, занимаются на кружке «Глиняная игрушка». В 7-м классе научимся с ними делать выкройки на миллиметровой бумаге и шить ночные сорочки, халаты, фартуки. Также по программе на следующий год у них на наших уроках появится раздел «Сельское хозяйство нашего региона». В других классах есть в учебном плане «Поварское дело».

Девочки признались, что им нравится шить. Некоторые этим и дома увлекаются. Например, Дарья Богачёва сказала, что шьёт мягкие игрушки, недавно «изготовила» мишку и единорога.

— Какой момент в шитье для вас сейчас самый сложный? — интересуюсь у шестиклассниц.

— Сметать изделие, — признались они, — то есть аккуратно сшить детали кроя вручную крупными стежками, чтобы избежать смещения слоёв ткани.

Ну и что же с их сумками? Можно ли с такими самим прийти в школу или пойти по магазинам? У всех получились разные, насколько позволяет девичья фантазия. У Варвары Воропаевой — чёрная с украшениями, у Дарьи Богачёвой, наоборот, белая с «бриллиантами». А Эвелина Саакян и вовсе не стала себе усложнять жизнь: сразу выбрала ткань с мишками, так что украшать ничем не надо, уже пестрит. Диана Долгова, повязав косынку, как положено по технике безопасности, начала стучать на машинке. Одноклассницы её окружили.

— К нам по желанию могут присоединиться и мальчики, — заключает педагог, — как и, наоборот, девочки пойти на урок к ним.

Кухонный гарнитур с микроволновой печью и холодильниками специально в нынешнем учебном году закупила школа для уроков труда.

Такие переходы программа разрешает. Пока среди мальчишек желающих нет, хотя мы все знаем: лучшие в мире модельеры, дизайнеры и повара — мужчины. И, вообще, трудовое обучение позволяет школьникам и навыки профессиональные получить, и, что ещё важнее, готовит их к бытовым ситуациям в жизни. На следующий год поглядим, какие юбки у девчонок получились. Тоже интересно, пойдут ли в них сами в люди? Ведь это и есть первый признак мастерства.

“Перед службами занятости и системой образования стоит архиважная совместная задача обеспечить рынок труда профессионалами востребованных специальностей, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И здесь очень важна роль педагогов, которые должны подсказать школьникам, какую профессию выбрать. Прежде всего, нужно правильно подготовить трудовые ресурсы”.