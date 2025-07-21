Могут ли утки плавать по Битюгу?

Сетью был отгорожен участок реки Битюг, что по закону категорически запрещено. Об этом должны знать и эти владельцы, и все, кто решил разводить птицу прямо на берегу реки.

ПТИЧНИК НА ВОДЕ

В редакцию газеты обратились жители села Паршиновка с экологической проблемой: некоторые из их земляков развели большое поголовье водоплавающей птицы на берегу Битюга, отгородили для неё сетью часть реки, превратив её фактически из красивой в «вонючку».

Навоз от пернатых плывёт далее вниз по течению, в том числе на местный пляж, и здесь теперь не отдохнёшь в чистоте. Селяне задают вопрос: «Законно ли устраивать птичник прямо на берегу реки?».

Вроде и раньше домашние утки и гуси тоже рассекали водную гладь, но в таких масштабах их никто не видел. Уверены: и самим хозяевам уток и гусей, и их землякам понятно, что такое хозяйствование недопустимо. Органические отходы от огромного числа домашней птицы сильно загрязняют Битюг. И доктора предупреждают, что утки и гуси могут переносить личинок гельминтов-церкарий на клювах. Опасные паразиты вызывают церкариоз — «болезнь пловца». Это — кожное заболевание, при котором у человека появляются сильно чешущиеся красные волдыри. Кроме того, церкариоз может привести к отеку гортани. Одним словом, водоплавающие, находящиеся рядом с пляжем, загрязняют воду и делают её непригодной для купания.

И мы решили получить ответ на вопрос паршиновцев у компетентных органов, каким является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Поскольку по телефону никакую информацию по новым правилам такие ведомства не предоставляют, то пришлось регистрировать обращение через Госуслуги.

И через несколько дней Минприроды России прислало пояснение. Приводим ниже текст закона, который касается разведения уток и гусей на берегу реки. Он будет полезен не только паршиновским птицеводам, но и всем, кто планирует заниматься этим видом деятельности.

ЗАКОН ТАКОЙ ЗАПЛЫВ ЗАПРЕЩАЕТ

«В силу статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (далее — Водный кодекс) территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира являются водоохранными зонами.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Использование земельных участков, расположенных в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водного объекта, должно осуществляться с соблюдением запретов и ограничений хозяйственной и иной деятельности в их границах, установленных в частях 15, 17 статьи 65 Водного кодекса. Так, согласно части 17 статьи 65 Водного кодекса в границах прибрежных защитных полос запрещается выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Река Битюг относится к объектам федерального государственного экологического контроля (надзора), который на основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, осуществляет Росприроднадзор. С учетом изложенного, на основании части 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение по указанному вопросу направляется по принадлежности для рассмотрения, принятия предусмотренных законодательством мер и подготовки ответа заявителю в Росприроднадзор».

Присланный в редакцию ответ передали главе сельского поселения, на чьей территории находится село Паршиновка. Это Каверинский сельсовет. Верим, что птичник после «переедет» намного дальше от берегов Битюга, перестав его загрязнять. И селяне, а также их гости будут вновь с удовольствием посещать местный пляж.

Сейчас хозяева свою птицу содержат подальше от берега.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

По возникшей проблеме связались сразу с главой Каверинского сельсовета Игорем Николаевичем Паршинцевым. Он, оказывается, уже был в курсе всей этой истории и постарался действовать на опережение.

— Я поговорил со своими земляками. Они поняли, что незаконно организовали таким образом птичник, и уже перевели подальше от Битюга своё поголовье, а именно на собственный огород. Сеть демонтируют. Ситуацию держу под личным контролем.

Мы очень рады, что меры приняты и теперь река Битюг — левый приток Дона — вновь радует всех своей красотой.