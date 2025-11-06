В г. Липецке завершился региональный этап Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников органов внутренних дел в трёх возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Участники конкурса при помощи акварели, гуаши, цветных мелков, фломастеров и карандашей постарались воссоздать образ своих родителей – стражей правопорядка. Дети запечатлели разные моменты службы родителей, выразили своё представление о полицейских профессиях, нарисовали портреты любимых мам и пап в форме.

Учащаяся 1 класса МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Губина Анна принимала участие в конкурсе и стала призёром. Врио начальника ОМВД России по Добринскому району подполковник полиции Быков С.Е. вручил Анне заслуженную награду. Об этом рассказывается в паблике лицея №1 п. Добринка в ВК.

***

Регулярно мы знакомим наших читателей с важной информацией из Госпабликов Добринского района, которые могут привлечь ваше внимание. Госпаблики — это официальные страницы учреждений, ведомств и муниципальных образований. От обычных сообществ во «ВКонтакте» их отличает метка «госорганизация» под названием группы.