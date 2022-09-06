Торжественное открытие Центра опережающий профессиональной подготовки (ЦОПП) состоялось в Липецке. В церемонии приняли участие директор центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»), президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов, начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Бабанов, представители образовательных учреждений и органов региональной и муниципальной власти.

Центр открыт в рамках реализации нацпроекта «Образование» и призван обеспечить обучение, переобучение и повышение квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Учиться здесь смогут школьники, студенты, граждане категории 50+, предприниматели и любые желающие достичь стандартов мирового уровня в своей профессиональной деятельности.

«Открытие центра является хорошей возможностью для наших предпринимателей производственного, сельскохозяйственного и IT-сегмента. Они смогут повышать квалификацию своих сотрудников в соответствии с запросами рынка труда», – отметил Анатолий Гольцов. Гостей познакомили с перечнем программ опережающей профессиональной подготовки, они посетили проектную зону, интерактивную студию и лектории, которые используют современные обучающие технологии. В ходе планерного заседания Анатолий Васильевич рассказал о деятельности центра «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палаты, и мерах государственной поддержки, реализуемых в регионе.

В ходе открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «ЦПЭ Липецкой области» и Липецким колледжем транспорта и дорожного хозяйства, на базе которого открыт ЦОПП. Соглашение закрепляет основы полноценного и плодотворного сотрудничества, что поможет молодежи региона подойти осознанно к выбору будущей профессии. «На сегодняшний день мы получаем от наших предпринимателей запрос на подготовку квалифицированных кадров. Нам важно сотрудничать с новым центром опережающей профессиональной подготовки, который даёт возможность любому желающему попробовать профессию, с которой он не был знаком, попробовать поработать руками. Мы поддерживаем престиж рабочей профессии, а наши предприниматели готовы устраивать новых специалистов к себе на работу», – сказал Анатолий Гольцов.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, если необходимо сформировать запрос на опережающую подготовку, найти кандидатов или разместить вакансию, нужно заполнить заявку здесь.