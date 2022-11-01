Опытом взаимодействия с предпринимателями в части оказания мер государственной поддержки поделились сотрудники центра «Мой бизнес» Липецкой области с представителями «Деловой среды». Это один из проектов Сбербанка, основной задачей которого является оказание информационных и других видов услуг для развития российской сферы бизнеса.

Директор центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, заместитель начальника управления экономического развития Ирина Жукова, начальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева, вице-президент Липецкой ТПП, начальник центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова, начальник центра поддержки экспорта Дмитрий Степанов, начальник центра инноваций социальной сферы Евгений Ковалев, начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких подробно рассказали о направлениях деятельности, а также предоставляемых в регионе мерах государственной поддержки.

С мая 2022 года во всех муниципалитетах региона реализуется новый проект «Бизнес-куратор», который направлен на прямое взаимодействие местных органов власти и бизнес-сообщества. За это время к кураторам обратилось уже более 40 предпринимателей. Вопросы, которые не решаются на уровне куратора, далее поступают на рассмотрение управления экономического развития Липецкой области, а при необходимости непосредственно к губернатору области Игорю Артамонову.

Также Центр «Мой бизнес» реализует проект «Бизнес наставник 48», который направлен на развитие предпринимательской инициативы жителей региона, обучение основам предпринимательской деятельности, а также поддержке действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках проекта опытные предприниматели (35 человек) на безвозмездной основе готовы поделиться своими навыками ведения бизнеса, рассказать о возможных рисках.

В ближайшее время в Липецкой области будет создан Центр импортозамещения. Он откроется на базе центра «Мой Бизнес» и будет помогать предпринимателям в решении таких вопросов, как поиск альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для производства экспортируемых товаров; свод потребностей и предложений малого и среднего бизнеса в целях импортозамещения; локализация производств; технологическая модернизация производств и развитие инновационной деятельности; продвижение товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширение кооперационных связей.

Кроме того, Центр «Мой бизнес» ведет активную деятельность по вовлечению молодежи в предпринимательство. Только в нынешнем году реализован проект «Бизнес-вояж», в котором на протяжении двух месяцев студенты 25 организаций среднего профессионального образования Липецкой области примеряли на себя путь предпринимательства и изучали государственные меры поддержки бизнеса. Обучение прошли 500 студентов. Лучшие из них пройдут в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» пятидневный бизнес-интенсив с интерактивными лекциями и практическими знаниями, посетят особую экономическую зону «Липецк», Технопарк и познакомятся с успешными предпринимателями.

Совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой Центр «Мой бизнес» реализует благотворительную акцию «Мой бизнес помогает». В 2021 году в акции приняли участие более 100 предпринимателей, высажено 1000 саженцев сосны и на вырученные средства приобретены индивидуальные технические средства реабилитации для ребенка-инвалида. Сейчас Центр реализует акцию «Своих не бросаем», которая направлена на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. В центре «Мой бизнес» им предоставляются бесплатные переводы документов и юридическая помощь, которая организована за счет взносов предпринимателей – членов Липецкой ТПП.

В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».