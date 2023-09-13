В регионе стартовал тренинг «Азбука предпринимателя». Обучающее мероприятие проводит Центр «Мой бизнес». За четыре дня бесплатно освоить азы предпринимательства, а также повысить свои компетенции пожелали более 30 липчан — как начинающие предприниматели, так и те, кто уже открыл свой бизнес и желает реализовать новый проект. Участники получат знания и навыки по оценке бизнес-идей, разработке и пошаговой процедуре составления бизнес-плана.

Программа «Азбука предпринимателя» разработана в соответствии с программой АО «Корпорация МСП». Она подробно описывает этапы при создании бизнеса – с момента формирования идеи до регистрации предприятия. Итогом участия в интенсивной обучающей программе станет готовый бизнес-план. Создать свое дело «с нуля» слушателям поможет сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП», специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Александр Лыткин.

Как сообщили в центре «Мой бизнес», многие идеи участников вполне жизнеспособные. Направления проектов самые разнообразные — от открытия салонов красоты, баз отдыха, кофеен до создания трассы для автогонок. Вместе с авторами бизнес-идеи проверят на жизнеспособность, разработают дорожные карты по их воплощению, маркетинговые планы, рассчитают фонд оплаты труда и движение денежных средств. Слушатели тренинга узнают, как выбрать оптимальную форму бизнеса и пройти процедуру его регистрации, а также получат информацию о существующих источниках финансирования и мерах поддержки субъектов МСП, действующих на территории Липецкой области. Обучение проходит с 11 по 14 сентября в конференц-зале Липецкой ТПП. По итогам прохождения тренинга участники получат именные сертификаты.

«Малый и средний бизнес последнее время делает ощутимый вклад в экономику региона. Все больше граждан выбирают такую форму занятости и успешно реализуют свои проекты. Разумеется, область заинтересована в том, чтобы такие предприятия были стабильными и устойчивыми, поэтому им оказывается разносторонняя поддержка со стороны государства», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.