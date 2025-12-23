“Мой долг – хоть как-то приблизить час победы…”

Пенсионерка со ст. Плавица Валентина Васильевна МЕЛЕШИНА в любую свободную минутку садится вязать носки для бойцов, считая это в наши дни своей святой обязанностью.

ХОЧУ ПОЛЬЗУ ПРИНЕСТИ БОЙЦАМ

Хоть здоровьем похвастаться не может, однако утверждает, что из-за вязания она нисколько не устаёт, называя это отдушиной в жизни.

— Нашим ребятам начала носки вязать три года назад, — вспоминает собеседница, — с самого начала СВО не могла это делать: болела. А потом стала выздоравливать и задумалась: ну чем бы пользу принести фронту. Мы с семьёй несколько раз покупали продукты и отправляли. Потом я решила, что буду вязать носки. И, когда смотрю на наших солдатиков по телевизору, если они идут где-то, обязательно обращаю внимание на ноги. Думаю: теперь холодные ножки у них в обуви и носки промокшие. Сейчас в слякоть особенно, а зимой и вовсе — морозы, холодно.

В.В. Мелешина известный в посёлке человек: немало лет отработала учителем технологии и в школьной библиотеке, так что со ст. Плавица знает лично многих бойцов и их семьи. Вяжет платья с костюмами и шапки с платками женщина с незапамятных времён, не говоря уж про носки с варежками. Сперва, связав около 30 пар, использовала личную пряжу, потом видит: она уже подходит к концу. И начала искать по посёлку таких же вязальщиц, чтобы узнать, как они добывают нитки. Так встретилась с землячкой, которая сама вяжет и может другим предоставить шерсть.

Кто может вязать, передают мастерице собственноручноизготовленные носки. Над всеми она почитает молитву и только потом отправит через гимназию на фронт.

ПРИЗЫВАЮ И ЗЕМЛЯЧЕК СЕСТЬ ЗА ДЕЛО

— И работа у меня вновь пошла. Шерсть очень хорошая, тёплая, какую мне дали, настоящая. Каждую свободную минутку я сажусь за дело, считая своим долгом. Надо хоть как-то приблизить час, когда наступит Победа. И других землячек к этому призываю. Для меня это очень важно. Во мне, как, уверена, и во многих советских людях, очень силен дух Победы в Великой Отечественной войне. Мы, потерявшие в той войне своих дедов, очень ценим День 9 Мая. Мой дед Семён по маминой линии имел 13 детей, служил в храме дьяконом. Его за это раскулачили. Перед самым новым годом выбросили на мороз всех ребятишек. Бабушку ударили, она попала в больницу. Деда забрали, а дети развели костришко и начали греться. Но последняя, самая младшая, всё равно умерла… Однако и при таком отношении советской власти к их семье ни в чём не провинившийся дед, 1899 года рождения, когда началась война, а его не брали на фронт, убавил себе 10 лет и ушёл воевать. Так сильна была его любовь к Родине. Пропал без вести. Пока мы так и не нашли, где сложил голову. Папин старший брат Иван героически погиб под Смоленском… Мама под Москвой рыла окопы и противотанковые рвы, а папина сестра на этих окопах простудилась и умерла совсем юной. Тем не менее, тогда всей страной поднялись на защиту Родины от мала до велика, не оставляли своих бойцов один на один с врагом. И это мы знаем и помним, росли патриотами, потом в таком же духе своих детей воспитывали. И теперь не хочется оставаться в стороне из-за возраста.

Мастерица очень щепетильно относится к работе. Не понравилось, например, голенище — запросто развяжет. При мне носки готовые уже лежали. Сказала: кое-какие переделает.

«СЫНОЧКИ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ»

Валентина Васильевна связала уже немало пар носков, ей помогала организовывать отправку дочь Марина Анатольевна Киричкова, учитель начальных классов гимназии. Когда-то именно она предложила своей маме перед очередным Новым годом купить конфеты и печенье для бойцов.

Семейные волонтёрки гостинчики небольшие в каждую пару вкладывали и душевные записочки, чтоб поднять дух защитникам. «Дорогие сыночки и внучата, возвращайтесь живыми. Победа будет за нами», — напишет от руки несколько бумажек Валентина Васильевна и вложит в шерстяное изделие. И по 5, и по 20 пар отправляли через гимназию на фронт.

— Хоть сама и нездоровый человек, да и глаза плохо видят, но с Божьей помощью вяжу. Закапаю капли — и продолжаю. Когда не спится, и по ночам вязала. Только хорошие мысли вкладываешь при работе: просишь Бога, чтоб все домой возвращались к матерям, жёнам и детям живыми. За ту Победу у меня благодарность дедам, а сейчас — теперешним защитникам. Вязание мою душу тоже спасает, хорошо успокаивает нервы.

В какой-то момент В.В. Мелешина через Интернет обращалась к землячкам всего Добринского района за помощью, чтоб и другие в наступившие холода начали такую работу. Кто-то стал ей передавать вязаные изделия, кто-то покупать утеплённые или шерстяные носки и тоже приносить. Сейчас у неё их скопилось немало. Правда, женщина не понимает, зачем красного цвета в такую солидную кучу затесались… И такие принесли. Говорят, может, медсестричкам на фронте пригодятся. Над всеми изделиями В.В. Мелешина, верующий человек, прочитает молитву и только потом начнёт с Мариной раскладывать по пакетам.

Собеседница с улыбкой вспомнила, как однажды на экране увидела своего земляка, который всех благодарил за помощь, в том числе и за тёплые носки. И это для неё — наивысшая похвала. Значит, не напрасен труд.