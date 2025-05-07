Мой прадед – солдат-освободитель

Мой прадедушка Шибаев Константин Борисович был участником Великой Отечественной войны. Родился он 18 марта 1908-го года в селе Никольском (Терпигорево) Добринского района. Прадеда призвали на фронт в 1941-м. Воевал в 251-м стрелковом полку 341-й стрелковой дивизии.

Прадедушка отважно защищал Родину. Он был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. Орден Красной Звезды получил за геройский поступок, когда бои велись в Латвии. Из одного вражеского опорного пункта без конца вели ураганный огонь по нашим позициям из пулемёта, не давая советской пехоте продвигаться вперёд. Прадед решил рискнуть: была-не была. Ползком подкрался к опорнику и бросил туда гранату. Ликвидировал 6 фашистов. Огонь затих. Константин захватил вражеский пулемёт и с «добычей» вернулся к своим. Вот таким храбрым был наш Шибаев. Как им не гордиться!

В боях под Ржевом в 1943-м прадед получил два ранения, лечился в госпитале. Потом воевал в 85-й гвардейской стрелковой дивизии. Вернулся домой после окончания боёв. Работал в охране на Добринском элеваторе, позднее — в райпотребсоюзе, откуда и ушёл на заслуженный отдых.

В 1965-м году День Победы в стране объявили выходным днём. И с того момента наш Константин Борисович надевал гимнастёрку с наградами и вместе с другими фронтовиками шёл на демонстрацию в честь этого Великого Дня. Всегда шагал в первых рядах, потом поднимался на трибуну. Так было вплоть до 1988-го года. В тот момент он накануне приболел и не смог шагать вместе с другими. Ему доставили подарочный пакет на дом. Прадед переволновался, и 9 Мая 1988-го с ним случился инсульт. Через три дня его не стало…

Вместе с прабабушкой Анной Ивановной он воспитал шестерых достойных детей: пятерых сыновей и дочь. Старший Сергей в Московской области занимался капитальным ремонтом самолётов, отвечая за электрику в них. Второй сын Шибаевых, Анатолий, возглавлял колхоз «Красный Октябрь», позднее — угольное предприятие. Третий сын, Владимир, был секретарём горкома партии г. Свердловска Луганской области. Виктор проживал в Челябинске и был заместителем начальника Южно-Уральской железной дороги. Николай в своё время возглавлял Добринский филиал «Липецкгазстрой». И младшая дочь Нина всю жизнь проработала бухгалтером в Добринском райпо. Сейчас внук нашего Константина Борисовича от Нины (Валерий, ставший офицером) уже со своим сыном продолжают дело своего (и нашего) деда и прадеда на СВО, защищая вновь Отечество от фашистов.

Прабабушка также имела государственные награды: серебряную и бронзовую медали Материнства I и II степени.

Мы, их потомки, гордимся своими предками.

Владислав ФУРМАН, ученик 9Б класса школы №4 г. Липецка.