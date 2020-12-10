Молочное животноводство Липецкой области наращивает темпы производства

Средний надой молока от одной коровы за сутки в Липецкой области вырос на 2,2 кг и составил 21,6 килограммов. По этому показателю регион входит в число лучших в стране, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

«Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 16,57 кг, что на 0,93 кг больше, чем годом ранее. Более 20 кг молока в расчете на корову получают в 16 субъектах РФ.

В Липецкой области лучшие результаты по среднесуточному надою молока показывает Задонский район. Там он составил 33,2 кг от одной коровы. Также среди лидеров Долгоруковский район – 29,9 кг и Добровский район – 27,5 кг. «В отрасли животноводства трудятся высококвалифицированные специалисты, постоянно работающие над повышением своего профессионального уровня, внедрением на предприятиях региона новых достижений отечественной и мировой науки и практики», – отмечает первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

В этом году наметился устойчивый рост поголовья КРС в Липецкой области. На 1 ноября в сельхозпредприятиях он составил 103% к уровню прошлого года. Более 80% поголовья содержится на современных молочных комплексах, оборудованных доильными залами. Высшим сортом реализуется 96% молока.