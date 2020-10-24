Молодая пара врачей из Липецка, которая трудится в “красной зоне”, сыграла свадьбу

Молодые врачи из Липецка, Александр Максимов и Ольга Алтухова, сыграли свадьбу. Александр по специальности нейрохирург, Ольга – челюстно-лицевой хирург. Жених и невеста нашли друг друга и свою любовь прямо на работе в больнице! Молодые специалисты познакомились весной, когда обоим пришлось стать инфекционистами и пойти трудиться в “красную зону”.

“Тот случай, когда работа сближает! – говорят о молодоженах коллеги.

“Сейчас, когда новости больницы все больше напоминают фронтовые сводки, особенно приятно писать о хороших и радостных событиях, которые происходят в нашей жизни и жизни наших сотрудников. А что может быть прекраснее, чем свадьба? Желаем новой медицинской семье любви, счастья и здоровья! И пусть ваш совместный труд будет вам в радость и приносит как можно больше пользы пациентам!” – такое поздравление неделю назад оставили молодым врачам их коллеги на странице Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 в Инстаграме еще неделю назад.

Сегодня к поздравлениям присоединился глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

“Сегодня узнал, что у наших двух героев из “красной зоны” прошло важное и прекрасное событие. Ольга и Александр, поздравляю вас!” – написал губернатор на своей странице в Instagram.