Школьники и студенты будут исследовать памятники архитектуры и деревянные наличники Липецкой области. Юных добровольцев для изучения и сохранения исторического наследия региона будут набирать в рамках проекта «Археология, этнография, молодежь — грани соприкосновения», который был поддержан субсидией областного управления внутренней политики. Авторами проекта являются историки и краеведы из региональной научной организации «Археологические исследования».

Проект будет реализовываться на протяжении 15 месяцев. Добровольцы прослушают курс из 10 лекций, примут участие в экспедиции по оценке состояния 20 памятников археологии Липецкого края, которые пострадали от сельскохозяйственной деятельности и «черных копателей». Ещё две экспедиции помогут обнаружить и изучить каменные орудия в местах древних стоянок. Найденные артефакты будут переданы в музеи.

Этнографическая часть проекта направлена на изучение 60 домов с деревянными наличниками. Исследователи зафиксируют деревянные украшения на фотоснимках и разместят их на сайте «Наличники Липецкого края», а также создадут 15 графических макетов, восстановив их первоначальный облик наличников. По этим схемам можно будет изготавливать новые деревянные украшения.

«Акцент в этом проекте сделан на молодёжь, и участие в нём поможет сформировать у школьников и студентов культуру ответственного отношения к историческому наследию родного края», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.