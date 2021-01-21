Живущие в Липецкой области юноши и девушки могут зарегистрироваться для участия в проекте по поддержке малых городов России «Пространство развития» Российского союза молодежи. Он стартовал 19 января. Молодые люди из малых городов и поселений страны получат необходимые знания и навыки для разработки и реализации социально значимых инициатив.

Проект нацелен на выявление и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие малых городов и поселений. Для этого организуется сеть из молодежных проектных команд в муниципальных образованиях России с перспективой создания местных молодежных общественных объединений. Подать заявку на участие могут проектные команды, состоящие из четырех человек в возрасте от 18 до 35 лет, живущие в малых городах и поселениях РФ с численностью не более 50 тысяч жителей. Кроме того, у участников должен быть опыт реализации социально значимых проектов в своем муниципальном образовании. Заявку можно подать до 8 февраля на сайте проекта. Участие в конкурсном отборе является бесплатным.

«Пространство развития» организует среду обучения проектной деятельности для молодых людей из малых городов, объединяет единомышленников, которые хотят изменить жизнь в своем муниципалитете, но не знают как. Одними из самых популярных тем социальных проектов, которые реализуют участники «Пространства развития» являются работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство территорий муниципалитетов, популяризация здорового образа жизни, формирование экологической культуры, развитие неформального образования и многое другое.

В прошлом году в проекте приняли участие 59 команд. По итогам деятельности участников благополучателями стали более 20 тысяч человек. Кроме того, свыше 6 млн рублей проектные команды привлекли для реализации инициатив. Также проект «Пространство развития» вошел в список системы ключевых показателей Росмолодежи.

В этом году по итогам конкурсного отбора 85 команд будут приглашены на Окружную образовательную школу в одном из федеральных округов. Там участники сформируют идеи собственных инициатив, пройдут обучение проектной деятельности, научатся искать ресурсы и партнеров проекта, а также узнают о деятельности и создании НКО. В этом году региональные этапы проекта охватят 20 субъектов РФ из всех федеральных округов. После обучения команды реализуют свои проекты, которые внесут вклад в развитие территорий малых городов и поселений. Лучшие участники смогут создать сообщества, которые будут продолжать деятельность, направленную на улучшение жизни муниципалитета.

В этом году у проектных команд появится возможность пройти дополнительное обучение – курсы «Грантрайтинг», «Основы деятельности НКО», «Основы социального проектирования». В рамках образовательной программы участники узнают о правилах составления заявки на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи, а также как реализовать свой проект с нуля и как создать некоммерческую организацию.

В августе команды представят результаты проектной деятельности и обменяются опытом на итоговом форуме в Ульяновске, который соберет более тысячи человек. Проект Российского союза молодежи «Пространство развития» реализуется на протяжении трех лет при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи.

«У нас еще много работы по улучшению качества жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Без энергетического заряда молодых жителей региона, их заинтересованности в нашем общем деле невозможно эффективное решение вопросов социально-экономического развития области и России в целом».