Современный класс, где научат управлять тракторами «Кировец», открылся в Елецком колледже инновационных технологий. В аудитории сделали капремонт, приобрели новую мебель, оборудование и учебно-методические материалы. В мастерской создана инновационная площадка, которая поможет в обучении управлению беспилотной агротехникой.

Как отметили в управлении образования и науки Липецкой области, более 80% выпускников системы среднего профессионального образования в регионе трудоустраиваются. «Благодаря большой работе по профориентации молодежи, организации знакомств с работодателями и стажировок выпускники СПО чувствуют себя востребованными и уверены, что их карьера начнется успешно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В начале учебного года подписано трёхстороннее соглашение между правительством Липецкой области, крупнейшим поставщиком сельхозтехники ООО «Липецкоблснаб» и разработчиком умных систем Cognitive Pilot. Договор предполагает цифровизацию агропромышленной отрасли и развитие технологического потенциала с применением систем на базе искусственного интеллекта.