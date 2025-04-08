Молодежь Липецкой области отправилась в очередной «Бизнес-вояж»

Старт проекту «Бизнес-вояж 2025» дали 7 апреля в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Он направлен на выявление предпринимательского потенциала у студентов и школьников. «Бизнес-вояж» реализуется в регионе с 2022 года. В этом году поступило рекордное количество заявок – около 600. Первый этап проекта будет проходить в формате экскурсий и знакомства студентов с работой центров «Мой бизнес» в Липецке и Ельце.

Всего состоится 26 встреч с учащимися образовательных учреждений области. На первом таком мероприятии бизнес-тренер центра Маргарита Болдырева провела для ребят интерактивный квиз на тему предпринимательства, по итогам которого команды получили призы от партнёров проекта. До конца года участники проекта пройдут обучение азам предпринимательства на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Лучшие участники интенсива будут отмечены на итоговом мероприятии, посвященном развитию предпринимательства в Липецкой области.

Проект «Бизнес-вояж» получил признание Агентства стратегических инициатив, вошёл в Сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности Минфина России, а также рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в субъектах Российской Федерации. Программа реализуется министерством экономического развития Липецкой области и центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«У молодежи много интересных идей – свежих, современных, актуальных, достойных внимания. Почему бы не научить их воплощать свои проекты как стартапы? Тем более инструментов, которые могут эту задачу упростить – таких как льготные займы для молодых предпринимателей, гранты и субсидии, – у нас в регионе множество», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.