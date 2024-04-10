Студенты Липецкой области принимают участие в проекте по развитию молодежного предпринимательства «Бизнес-вояж». Он реализуется региональным управлением экономического развития и центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Проект направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность обучающихся учреждений среднего профессионального образования, выявление среди них будущих талантливых предпринимателей и информирование о существующих мерах поддержки, в частности, о деятельности центра «Мой бизнес». Участие в проекте примут более 500 студентов. В текущем году проект впервые будет масштабирован на школьников – учащихся предпринимательского класса лицея села Хлевное.

Студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства и Липецкого индустриально-строительного колледжа уже встретились с представителями Центра поддержки предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы, Регионального центра инжиниринга и кластерного развития, Центра поддержки экспорта. Специалисты презентовали услуги каждого подразделения и рассказали, как они помогают на разных этапах развития бизнеса – от выбора идеи и ниши до выхода на международный рынок. Знания участники закрепили бизнес-игрой, в рамках которой студенты научились пользоваться мерами поддержки.

Также студенты прошли тестирование для определения их предпринимательского потенциала. По его итогам будут отобраны кандидаты для участия в образовательном бизнес-интенсиве на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Лучшие участники бизнес-интенсива будут отмечены руководством региона на итоговом мероприятии, посвященном развитию предпринимательства в Липецкой области. Победителей проекта ждут экскурсии на ОЭЗ «Липецк», Технопарк, встречи с успешными предпринимателями региона и другие призы.

«Проект реализуется в Липецкой области с 2022 года. Это хороший старт для начинающих и перспективных предпринимателей и возможность познакомиться с основами и особенностями ведения дела», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Бизнес-вояж» получил признание Агентства стратегических инициатив, входит в Сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности Минфина России, а также рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в субъектах Российской Федерации.