Школьников и студентов колледжей Липецкой области приглашают на новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности. Весенняя сессия проекта Банка России продлится с 30 января по 18 апреля. Всего в расписании 29 уроков. Участникам вебинаров расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Молодежь научится распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и сможет узнать, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, подключиться к вебинарам можно вместе с классом или индивидуально. Выбор уроков и прохождение регистрации – на сайте проекта. В 2024 году в онлайн-уроках по финансовой грамотности приняли участие все школы и колледжи Липецкой области. Участники вебинаров посмотрели занятия около 80 тысяч раз.

«Финансовая грамотность помогает лучше управлять своим бюджетом, планировать расходы, избегать долгов и в целом способствует уверенности в своём финансовом положении. Липецкой молодежи будет полезно пополнить свои знания», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.