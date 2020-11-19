Молодежь Липецкой области: юношей больше, чем девушек

Молодежи в возрасте 14-29 лет в Липецкой области на начало 2020 года насчитывалось 176,1 тыс. человек, что составляет 15% всего населения региона. Этот показатель ниже, чем в целом по стране – 17%. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкстата.

В истории России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов – 26% и 27% соответственно. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%.

Снижение доли молодых людей связано с тем, что современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в последнем десятилетии прошлого века. В ближайшие годы на смену им придет более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах.

Надо сказать, что в Советском Союзе молодыми людьми считались все жители с 14 до 28 лет, причем последняя рубежная цифра была привязана к окончанию комсомольского возраста. В современной России возрастные рамки сдвинулись. На данный момент у нас действуют официальные Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, по которым «молодежь — группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет». В 2020 году в Совете Федерации РФ предложили расширить возрастные рамки для молодых людей с 14 до 35 лет. Пакет законопроектов о молодежной политике пока находится в процессе обсуждения.

Соотношение полов молодежи с середины XX века также заметно изменилось: на 978 девушек в нашей стране приходится 1000 ребят, в Липецкой области на 984 девушки – 1000 юношей. И чем моложе мужчины, тем выше среди них конкуренция за достойную девушку и спутницу жизни. В 2019 году 8 юношей вступили в брак уже в возрасте 16-17 лет, в 18-19 лет – 95 молодых людей. Связали себя узами брака 45 шестнадцати- семнадцатилетних девушек и 367 – в возрасте 18-19 лет. Причем в четырех супружеских парах и мужу, и жене было не более 17 лет. Всего в 2019 году в возрасте от 16 до 29 лет официально зарегистрировали отношения 3552 юноши и 4069 девушек.

Число разводов среди молодежи до 30 лет в прошлом году составило 27% у женщин против 14% у молодых людей. В последнее время наблюдается тенденция снижения числа разводов после первого года брака.

Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким. По данным выборочного обследования рабочей силы за 2019 год в Липецкой области уровень занятости молодежи среди 20-24-летних составляет 45% у девушек и 50% у юношей; в возрасте 25-29 лет – 86% у девушек и 94% у юношей.

Всероссийская перепись населения 2020 года, которая впервые будет организована в цифровом формате, позволит получить точные и актуальные статистические данные о численности и составе российской молодежи, как изменились их интересы и подход к созданию семьи и рождению детей. Она уже началась на отдаленных и труднодоступных территориях нашей страны, основной же этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».