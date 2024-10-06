«Движение первых» — Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, существующее всего два года. Оно пришло на смену РДШ (Российскому движению школьников).

Каковы первые итоги работы этого нового объединения? Смогло ли оно сплотить детей всех возрастных групп в единую дружную семью? Решает ли главную задачу — формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей?

На эти вопросы отвечали члены координационного совета «Движения первых» при главе администрации нашего района на своем заседании, которое вел заместитель руководителя муниципалитета О.Н. Малыхин.

Доклад председателя местного отделения данной молодежной организации Татьяны Бахтиной об итогах деятельности за 2023-2024 учебный год был весьма конкретным, обширным, самокритичным и убедительным.

— Мы охватываем все этапы взросления ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, — акцентировала внимание собравшихся докладчик. — Деятельность движения построена по 12 ключевым направлениям, которые выбрали и утвердили сами дети.

Татьяна Ивановна, используя слайды, показала, насколько активно они включились в новое движение. Было реализовано более 75 всевозможных акций: военно-патриотических, спортивных, культурных. Девчонки и мальчишки участвовали в проектах «Первая помощь», «Хранители истории», «Зарница 2.0», «Благо твори» и многих других слетах, конференциях и фестивалях, чемпионатах и олимпиадах.

И не только участвовали. За активную работу по развитию «Движения первых» благодарственные письма получили активистки из лицея №1 и школы №2 п. Добринка Валентина Дорофеева и Ангелина Жигулина, а также советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из второй Добринской школы Ирина Васильевна Леонтьева.

Добринцы стали победителями в региональном конкурсе «Волонтерские отряды Первых», команда гимназии с. Ольговка, как сильнейшая на муниципальном уровне, представляла нашу область на окружном этапе игры «Зарница 2.0» в Туле. Более 225 учащихся школ нашего района приняли участие в работе выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ.

— Желающих включиться в «Движение первых» огромное число, — с удовлетворением отметила Т. Бахтина. — Нас это радует, однако процесс регистрации в молодежной организации не прост, зачастую он осложняется низким качеством (а то и вовсе отсутствием) интернета в селах. Это сдерживает рост ее рядов (над этой проблемой мы сейчас работаем). На сегодня количество участников движения, прошедших регистрацию на сайте, — чуть более 1350 человек. Многие девчонки и мальчишки пока что официально не считаются «первыми», хотя с удовольствием и большим энтузиазмом участвуют во всех проводимых нами мероприятиях.

О деятельности своего местного отделения «Движения первых» рассказали семиклассницы лицея №1 Наталия Савицкая и Елизавета Панова. Подростки — активные участницы всероссийских и региональных акций.

Завершая заседание координационного совета, О.Н. Малыхин подчеркнул:

— Активность нашей молодежи радует и дает основания считать, что «Движение первых», созданное, прежде всего, для объединения подрастающего поколения едиными идеями, позволит нам, взрослым, интегрировать самый главный принцип — делать вместе с детьми, а не вместо них.