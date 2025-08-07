Молодежь со всей России сможет создавать нужные цифровые продукты для государства в Липецкой области

В Липецкой области проходит набор на дополнительные смены форума «Область будущего». Эти образовательные трёхдневные программы станут логическим продолжением и расширением основной форумной программы, давая возможность большему числу участников погрузиться в разработку цифровых решений для государства и молодёжной политики.

С 16 по 18 сентября пройдёт смена «Цифровая трансформация государственной молодёжной политики» в партнёрстве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Участники будут разрабатывать цифровые решения и сервисы, направленные на совершенствование работы с молодёжью.

С 21 по 23 сентября состоится смена «Цифровые решения для государства», посвящённая созданию и внедрению ИТ-инструментов в сфере государственной политики.

Организаторы приглашают молодых специалистов, студентов, представителей органов власти и ИТ-сообществ принять участие в мероприятии. Это уникальная возможность внести свой вклад в цифровое развитие страны, представить собственные проекты и найти единомышленников. Регистрация открыта до 20 августа по ссылке.

Росмолодёжь.Форумы — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает линейку форумов Росмолодёжи, образовательные программы круглогодичных молодёжных образовательных центров и единовременные масштабные события.