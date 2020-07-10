Молодежные форумы пройдут в офлайн- и онлайн-форматах

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, самые масштабные молодежные форумы состоятся в офлайн-режиме, поэтому уже можно подавать заявки для участия. Главным их организатором является Федеральное агентство по делам молодежи.

«Важно, что в рамках всей форумной кампании проходят грантовые конкурсы, на которых молодые люди могут представить и защитить свои проекты, а также получить средства на их реализацию», – рассказали в управлении молодежной политики Липецкой области.

Самый масштабный и известный Всероссийский молодежный образовательный форум – это «Территория смыслов». Уже 18 июля в Солнечногорске в мастерской «Сенеж» стартует первая смена «Амбассадоры форума», куда организаторы пригласили лучших участников форумов предыдущих лет и проектов платформы «Россия – страна возможностей».

Принять участие в форуме могут активисты ОНФ, социальные предприниматели, добровольцы (вторая смена «Гражданское общество»); депутаты, социологи, политологи, историки, медиа (третья смена «Политика и сетевые лидеры»); педагоги, профсоюзные образования, специалисты по работе с молодежью в вузах и ссузах, управленцы РДШ (четвертая смена «Вызовы образования») и другие.

Кроме того, впервые в рамках форума «Территория смыслов» состоится смена «Служение Отечеству», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия приглашаются молодые сотрудники государственных ведомств и служб, ответственные за работу с личным составом и связи с общественностью.

Молодых деятелей культуры и искусства от 18 до 35 лет приглашает «Таврида». Антишколы самых разных направлений ждут заявок от fashion-дизайнеров, стилистов, визажистов и фотографов, прозаиков и поэтов, блогеров и журналистов, дирижеров и композиторов, искусствоведов, музейных и библиотечных работников, музыкантов и хореографов, архитекторов и дизайнеров, актеров и режиссеров.

Еще одно важное молодежное событие этого года – межрегиональный форум «Лагода», который состоится уже в 12 раз. Регистрация участников продлится до 14 июля. «Ладога» 2020 – это площадка, формирующая профессиональную траекторию молодежи, и место сплочения команд для развития молодежной экосистемы городов. В рамках форума предусмотрено несколько потоков разной направленности.

Также можно заявиться на пятый Международный молодежный форум «Евразия Global», который пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Ежегодно его участниками становятся представители разных стран и континентов. Кроме того, юношей и девушек приглашают «Молодые аграрии», «Выше Крыши», «Ростов» и «Арктика. Сделано в России».

Ряд форумов пройдет в онлайн-формате. Это «Байкал», «Восток», «iВолга», «ТИМ «Бирюса» и Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020». В сентябре всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов ждет лидеров и представителей студклубов и объединений в Казань для знакомства, обмена опытом и реализации совместных проектов.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах с молодежью часто делится своим личным опытом.