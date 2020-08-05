Молодежный экосубботник пройдет в усадьбе Скорняково-Архангельское

Волонтерский экосубботник, организованный областным управлением молодежной политики вместе с Липецким региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», пройдет 6-9 августа в усадьбе Скорняково-Архангельское в Задонском районе. Планируется расчистка прибрежной зоны от веток, травы, сухостоя и упавших деревьев. В будущем здесь сделают прогулочные дорожки и дополнительные зоны отдыха на берегу реки Дон.

Волонтеры и молодогвардейцы будут жить в полевых условиях в палаточном лагере. На следующий день активисты займутся уборкой территории.

Экосубботник будет совмещен с образовательной и спортивной программой. 8 августа участников ожидает сессия по созданию социальных проектов и тренинг по саморазвитию, личностному росту и лидерству. Во второй половине дня предусмотрены спортивные соревнования и участие в тематическом квесте.

Волонтерское движение, по мнению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

«Молодежная инициатива обязательно поднимет и других на добрые дела», – уверен Игорь Артамонов.