Молодежный конкурс финансовых комиксов «Финансовый микс» начинает прием заявок в Липецкой области. Его организовало региональное отделение Банка России при поддержке областной универсальной научной библиотеки, детской школы искусств № 4 имени М.А. Балакирева Липецка и редакции городского еженедельника «Первый номер».

Участникам в возрасте до 35 лет требуется подготовить творческие работы, в которых будут показаны важность ведения личного финансового плана, удобство безналичных платежей, плюсы использования подростками карманных денег, а также отражены другие вопросы из области финансов. Размер работы — от 2 до 4 листов формата А4 или А3. Количество картинок на листе — от 4 до 8. На конкурс принимаются скан-копии комиксов в формате pdf. Работы нужно направлять до 8 октября 2023 года на электронный адрес: komix48@mail.ru.

«Участие в конкурсе позволит творческой молодежи узнать полезную информацию о финансах, обратить внимание на собственные привычки и сформировать более рациональное финансовое поведение», — подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Итоги конкурса будут озвучены членами жюри на торжественном мероприятии в ноябре. Победители получат грамоты и памятные сувениры. Подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе или по телефону: 8 (4742) 42-08-08.

«Повышение финансовой грамотности населения — задача государственной важности. Это помогает гражданам не только разумно распоряжаться своими финансовыми возможностями, но и уберегает их от мошенников», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.