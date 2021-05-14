Молодежный забег в поддержку здорового образа жизни пройдет в это воскресенье по улицам областного центра. В нем примут участие активные молодые люди, спортсмены бегового клуба Lipetsk run club. Присоединиться может любой. Пейсмейкером забега выступит заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Всех желающих поучаствовать в тренировке ждут 16 мая на стадионе «Металлург». Сбор участников – в 10:55, старт – в 11:00. Дистанция – 3 километра. Разминку для участников проведет кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Валерия Ситникова. Завершится легкоатлетический забег на липецком Городище, где спортсменов будут ждать волонтеры. Они организуют живой коридор, держа в руках финишную зеленую ленту, которая символизирует здоровый образ жизни.

Эта акция направлена не только на популяризацию ЗОЖ, но и является промоакцией к полумарафону. Большой спортивный праздник состоится 30 мая 2021 года. Это будет уже третий Липецкий полумарафон.

«Опыт проведения полумарафонов в Липецке показал, что такие спортивные события нравятся людям, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать ещё больше жителей».

Организаторы подчеркивают, что перекрытия улиц не будет, а безопасность при пересечении дорог обеспечат волонтеры, которые будут предупреждать автолюбителей о приближении спортсменов.