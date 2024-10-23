Врач-терапевт Андрей Рассолов возглавил терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы. Он окончил Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова в 2022 году по специальности «Лечебное дело», затем — ординатуру по терапии в том же университете. Трудоустроился по целевому договору. Терапевтическое отделение, которое возглавляет молодой врач, рассчитано на 29 коек круглосуточного пребывания.

Андрей Рассолов – медик во втором поколении. Его мама работает фельдшером Солнцевского ФАП. Стать врачом Андрей мечтал с детства.

«Здравоохранение области пополняется кадрами благодаря мерам поддержки. За год в больницы и поликлиники региона трудоустроились 94 специалиста. 36 докторов в этом году приехали из других регионов. Это врачи дефицитных специальностей. 45 молодых медиков пришли работать в больницы и поликлиники региона после целевого обучения в вузах», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.