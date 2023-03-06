Молодые активисты представили свои проекты первому вице-губернатору Липецкой области Александру Рябченко.

Студенты Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Давид Шафигулин и Орхан Азизов рассказали о подготовке открытого фестиваля школьных и молодежных театров «АванСцена», приуроченного к 160-летию со дня рождения театрального деятеля Константина Сергеевича Станиславского. Проект был поддержан Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). На его реализацию получен грант в размере более 600 тысяч рублей. Фестиваль состоится уже в апреле в Областной универсальной научной библиотеке и продлится четыре дня. Сейчас ведется прием заявок от коллективов. Молодые люди попросили помочь с информационной поддержкой.

Школьники Анна Пиджакова и Павел Швырев презентовали проект «Школа молодого эколога», который призван создать в городе сообщество неравнодушных к состоянию окружающей среды людей. Проект многогранный. Он направлен на формирование экоотрядов в школах, проведение тематических квестов, мастер-классов, олимпиады, а также субботников и плоггинг-забегов. Завершится проект эко-вечеринкой на Липецком городище.

Александр Рябченко оценил идею и обещал оказать содействие в ее воплощении.

«Этот проект может стать пилотным в нашем регионе, а далее получить тиражирование в других субъектах страны», –подчеркнул вице-губернатор.