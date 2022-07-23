Воркшоп молодых архитекторов пройдет с 25 по 29 июля в Липецкой областной научной библиотеке в рамках федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» . 50 финалистов конкурса, отобранные экспертным жюри из 600 заявок, под руководством опытных архитекторов создадут проект реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройства прилегающей территории.

команду вошли молодые архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Липецка: Илья Смирнов, Ангелина Маляренко, Виктория Станчина, Анна Знаменщикова, Даниил Аметов, Софья Кропачева, Всеволод Кукушкин, Алёна Леготкина, Дмитрий Изох, Ольга Калайкова.

Кураторами мероприятия выступят основатель архитектурной мастерской AMOR, сооснователь инициативной группы МАРХИ «Точка зрения» Ксения Раковская и член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования МАРХИ Юлия Лисенкова.

«Очень хочется, чтобы Липецкая областная научная библиотека стала самым знаменитым и любимым местом горожан, где каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал, найти занятие по душе и почувствовать себя счастливым! Впереди — воркшоп, а это значит, нас ждет всепоглощающий творческий процесс, креативное общение с классными молодыми специалистами и разработка прогрессивных проектных концепций в замечательном коллективе», — рассказала Юлия Лисенкова.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первый этап состоял из бесплатного образовательного онлайн-курса, который включал в себя 26 лекций. По результатам выполненного домашнего задания были сформированы региональные команды участников финального этапа конкурса. Организаторы проекта — федеральное государственное бюджетное учреждение «Роскультцентр» и компания «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Липецкая областная универсальная научная библиотека ведёт свою историю с 1918 года, когда была открыта Центральная библиотека города Липецка. Ее созданием занимался врач, краевед, основатель Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний Михаил Павлович Трунов. Главный зал областной библиотеки оформлен монументальными росписями, выполненными заслуженным художником России Виктором Лузановым в 1978–1979 годах. Здесь хранятся уникальные коллекции редкого фонда: книги XVII–XIX веков с автографами и экслибрисами известных деятелей, факсимильные и особо ценные в художественном исполнении издания, а также коллекция книг от средневековой латыни до современности на 40 языках.

ЛОУНБ включает в себя четыре 4 областные библиотеки, объединенные в одну структуру. Документный фонд составляет более 2 707 000 экземпляров. Библиотеку посещают более 50 тысяч читателей. «Литература, искусство, творчество, культурное наследие – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.