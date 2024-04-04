Автоинспекторы организуют специальные профилактические беседы для водителей мототехники в Ельце. Традиционно она особенно популярна у подростков и молодежи.

Предотвращение дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить подростков, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сотрудники елецкой Госавтоинспекции регулярно проводят встречи со студентами и старшеклассниками. На днях она прошла в Елецком техникуме железнодорожного транспорта. Автоинспекторы напомнили студентам, что скутером разрешается управлять с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после обучения в автошколе. За управление без соответствующего водительского удостоверения грозит штраф до 15 тысяч рублей, при этом скутер отправят на штрафстоянку.

Соблюдение норм действующего законодательства, обязательное использование средств индивидуальной безопасности при управлении мототехникой поможет предотвратить аварии и защитит от их страшных последствий, подчеркнули в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. После встречи студенты техникума вместе с полицейскими раздавали ельчанам специальные профилактические памятки.