Участники пятого юбилейного регионального форума «Вектор развития» завершили образовательный недельный интенсив. Торжественное вручение сертификатов прошло в большом зале Правительства Липецкой области. Молодых госслужащих поздравил первый заместитель губернатора региона Александром Рябченко.

«Губернатор неоднократно подчеркивал, что привлечение молодых кадров на государственную службу является одной из важнейших задач. Вы – наша команда, и нам есть, на кого опереться. Важно быть в едином информационном поле, стремиться улучшать и развивать свои направления. Служить государству, его людям, быть открытыми для наших жителей», — сказал Александр Рябченко.

Традиционно форум нацелен на ознакомление молодых госслужащих с корпоративной культурой, их успешное включение в служебную деятельность в составе коллектива, развитие мотивации для эффективного исполнения государственных задач. Форум является частью образовательной адаптационной программы для государственных служащих. Его проводит управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. По словам начальника ведомства Елены Гончаровой, за счет насыщенной программы личностного развития – тренингов, мастер-классов, лекций, дискуссионных клубов и деловых игр – удается максимально быстро и качественно обучить участников форума и развить умения и навыки, которые помогут им в дальнейшей работе. Особое внимание на Форуме этого года было уделено патриотическому воспитанию молодых госслужащих, повышению уровня знаний истории России и культуры Липецкой области.

«Губернатор неоднократно подчеркивал, что привлечение молодых кадров на государственную службу является одной из важнейших задач. Вы – наша команда, и нам есть, на кого опереться. Важно быть в едином информационном поле, стремиться улучшать и развивать свои направления. Служить государству, его людям, быть открытыми для наших жителей», — отметил участник Форума Михаил Загряжский.

«Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Межрегиональный форум «Вектор развития» был оценен Минтрудом России и стал победителем конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». В следующем году он планирует значительно расширилась географию участников и перейти на всероссийский уровень.