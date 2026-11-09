Молодые художники региона представили работы о космосе

В Липецком областном краеведческом музее открылась выставка молодых художников, посвящённая юбилею первого полёта в космос. Участниками проекта стали 29 авторов из региона. В экспозицию вошли произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Через разные художественные техники молодые мастера представили собственный взгляд на космос, его загадки и возможности освоения Вселенной.

Выставка объединила молодых художников региона, предложив им возможность продемонстрировать своё творчество и поделиться собственным видением космической темы.

«Первый полёт человека в космос открыл новую страницу в истории нашей страны. И спустя десятилетия эта тема продолжает вдохновлять. Рад, что молодые художники Липецкой области находят собственный взгляд на космос и воплощают свои идеи в творчестве. Такие выставки — возможность для талантливых ребят заявить о себе, показать свои работы и найти своего зрителя. Будем поддерживать молодые дарования и создавать условия для их развития», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.