Одаренные дети и талантливая творческая молодежь, представители которой неоднократно становились победителями и лауреатами разнообразных международных, всероссийских и областных конкурсов, получили благодарности главы администрации Липецкой области.

«Мы стремимся постоянно выявлять и всячески поддерживать юные таланты, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка».

Среди награжденных была обладающая прекрасным голосом липчанка Анастасия Данковцева. Сейчас она учится на четвертом курсе в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова. Лауреат бронзовой медали XX молодежных Дельфийских игр России, прошедших в этом году в Перми, включена в сборную страны для участия в Дельфийских играх стран СНГ. Кроме того, благодарности получили ученицы елецкой детской школы искусств №3 Екатерина Середенина, Дарья Харламова, их преподаватель живописи, рисунка, композиции Юлия Клокова, а также студентка ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Дарья Морковина. Все они стали победителями Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия». А неоднократный обладатель областной стипендии, дипломант XX молодежных Дельфийских игр России в Перми Ариана Мохаммад учится в колледже искусств имени К.Н. Игумнова по классу флейты.

После награждения с ними встретился заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Во время чаепития он поздравил победительниц творческих смотров с большими успехами и пообщался с ними. Юные таланты рассказали о конкурсах, увлечениях и поделились планами на будущее. «Ваши победы прославляют Липецкую область, а ежедневный труд достоин самых высоких наград, – отметил Анатолий Якутин. – С каждым годом в регионе становится все больше талантливой и перспективной молодежи, отлично проявляющей себя на самых престижных конкурсах. В Липецкой области для этого создаются все условия», – подчеркнул Анатолий Якутин.