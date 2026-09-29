Молодые казаки со всей страны провели форум в Липецкой области

В Липецкой области прошёл VII Всероссийский слёт казачьей молодёжи. С 24 по 28 сентября на базе «Прометея» проходили лекции, мастер-классы, спортивные состязания и творческие конкурсы. В нём приняли участие больше 150 молодых представителей казачества из разных регионов России и из-за рубежа. Это активисты казачьих молодёжных организаций, представители вузов, кадетских корпусов, школ и классов. Главными темами встречи стали сохранение традиций, передача опыта старших поколений и развитие казачьих сообществ.

«Приятно видеть молодых людей, которые знают свою культуру, берегут традиции и предлагают новые идеи. На слёте у ребят была возможность поучиться у опытных наставников, найти единомышленников и получить поддержку своих проектов. Рад, что местом этой встречи стала Липецкая область. Теперь главное — чтобы задуманное получилось», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Насколько это большое и важное событие, говорит внимание со стороны государственного руководства. Встретиться с казаками и казачками приехали заместитель полпреда Президента России в ЦФО Сергей Нештенко, заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Ваши встречи прочно утвердились в календаре общественной жизни страны, объединяя целеустремлённых, одарённых представителей молодого поколения из многих регионов. Они предоставляют отличную возможность проявить свои таланты и знания, включиться в решение творческих, технических, гуманитарных задач, продемонстрировать свои спортивные навыки и уровень физкультурной подготовки. Особенно важно, что ваши слёты способствуют сбережению истории России, сохранению традиций казачества, основанных на нравственных принципах, патриотизме и верности долгу. Рассчитываю, что Всероссийский форум казачьей молодёжи и Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне» продолжат укреплять свой объединительный потенциал, вносить вклад в реализацию востребованных просветительских и образовательных проектов и в целом в развитие казачества. Поздравляю с заслуженным успехом нынешних победителей турниров, состязаний и конкурсов. Так держать!» — зачитал обращение Президента РФ Владимира Путина Алексей Кириченко.

Образовательная программа включала шесть направлений: социальное предпринимательство, медиа, сохранение исторической памяти и казачьей культуры, образование и науку, военно-спортивную подготовку, техническое творчество и цифровые технологии. Вместе с экспертами участники обсуждали предложения по развитию казачества до 2030 года.

На лекциях и дискуссиях говорили о наставничестве, работе с молодёжью и патриотическом воспитании. Отдельное внимание уделили передаче опыта от ветеранов боевых действий молодому поколению. По итогам работы команды представили свои разработки, которые продолжат дорабатывать в регионах.

Одним из ярких событий культурной программы стал конкурс «Краса-казачка». Участницы прошли несколько испытаний, показав творческие способности, находчивость и казачью выправку. На этапе «Визитная карточка» девушки рассказывали о себе. В конкурсе «Оживи картину» вместе с группами поддержки воссоздавали сюжеты, показанные на экране. Это задание требовало актёрского мастерства, внимания к деталям и слаженной работы.

Необычным испытанием стала «Казачья выправка»: участницы проходили строевым шагом с завязанными глазами, демонстрируя координацию и уверенность. На этапе «Таланты казачки» представили творческие выступления. Казачьи песни стали частью программы, объединившей молодёжь из разных уголков страны.

Мастер-класс по боксу для участников провёл двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Он поделился спортивным опытом и показал приёмы ударной техники. На занятиях по прикладной самообороне молодые казаки отрабатывали навыки защиты. Отдельное внимание уделили психологической подготовке и умению сохранять спокойствие в сложной ситуации.

В традиционной казачьей воинской игре «Сеча» участники проверяли ловкость и умение действовать в команде. Также состоялись гонки дронов и конкурс «Самый сильный казак». Одновременно проходил Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне», где определили лучших в личном и командном зачётах.

Одним из практических результатов встречи стала поддержка молодёжных инициатив. В рамках грантового конкурса Росмолодёжи пять проектов получили финансирование. Это позволит их авторам реализовать социально значимые идеи в своих регионах.

Организаторами слёта выступили Роспатриотцентр Росмолодёжи и министерство молодёжной политики Липецкой области при поддержке Всероссийского казачьего общества.