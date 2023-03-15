Первая торжественная церемония вручения паспортов прошла в УМФЦ Липецкой области. Главный документ гражданина России 39 молодым липчанам вручила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова. «Мы хотим, чтобы получение основного документа, удостоверяющего личность гражданина России, стало памятным событием для подрастающего поколения. Это важный этап взросления для каждого человека, сопряженный с большой ответственностью», – отметила Ольга Белоглазова.

Подобное торжество планируется сделать ежемесячным для всех заявителей, которые оформляют первый паспорт в центрах «Мои Документы» Липецка. При приёме документов специалисты офисов будут предлагать юным горожанам получить паспорт в торжественной обстановке.