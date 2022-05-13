В соревнованиях участвовали сорок команд из многих регионов страны.

В конце апреля в Омске завершился всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью, в котором принимали участие сорок команд различных регионов в составе 160 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами соревнований выступили российская Госавтоинспекция и федеральное Министерство просвещения.

Липецкий регион представляла команда лицея села Хлевное под руководством преподавателя автодела Алексея Пополитова. Стоит отметить, что юные хлевенские автолюбители при содействии своего педагога не раз становились призерами как областных, так и всероссийских профильных юидовских конкурсов.

Липчанам предстояло помериться силами со сверстниками в фигурном вождении автомобиля, сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, участвовать в командном конкурсе по безопасной замене колеса, а также в творческом конкурсе, в котором команды представляли свой регион, рассказывали об изучении основ безопасного поведения на дороге и профилактике ДТП. Впервые в испытания первенства был включен этап по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожных авариях.

В Омске команда Липецкой области в составе Константина Копенкина, Ивана Пополитова, Ксении Кутрухиной и Ваге Хачатряна во всех номинациях выступила достойно. Так, в соревнованиях на знание ПДД ребята заняли одиннадцатое место, причем без ошибок ответили на двадцать вопросов теста, затратив на подготовку ответа от одной до двух минут.

В фигурном вождении автомобиля липчане стали шестнадцатыми, а в состязании по оказанию первой помощи наша команда заняла десятое место. В общекомандном зачете липчане стали девятнадцатыми, тем самым войдя в число двадцати лучших юношеских коллективов России.

Госавтоинспекция отмечает возросшее мастерство молодых автомногоборцев и выражает уверенность, что это послужит делу дальнейшей популяризации как автоспорта, так и пропаганды законопослушного поведения водителей.