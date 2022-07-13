Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) открыло приём заявок на первый конкурс по поддержке молодёжных проектов. Молодые люди от 14 до 35 лет могут претендовать на гранты до 100 тысяч рублей . Конкурс проходит в 15 номинацииях. Среди них – «Создавай возможности» — это проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости; «Развивай среду» — проекты, направленные на развитие малых территорий; «Объединяй» — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество и многие другие.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам нужна креативная, амбициозная и нацеленная на высокий результат молодежь. Этот конкурс – прекрасная возможность реализовать себя и социально значимые проекты», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Рекомендуемый срок реализации инициатив— с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Отправить заявку можно в электронном формате в АИС «Молодёжь России» (https://grants.myrosmol.ru/auth/login) до 12.00 22 июля. Отличительной чертой конкурса микрогрантов является упрощённая форма отчетности после завершения реализации проектов.