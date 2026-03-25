Молодые липчане могут принять участие в международном конкурсе по созданию нейроплакатов и нейровидеороликов

Открыт прием работ на международный конкурс креатива AI-Вектор от Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. До 1 апреля 2026 года школьники и студенты из Липецкой области смогут подать на него видеоролики и плакаты, созданные с использованием нейросетей. Ключевые темы конкурса – «Лучший город Земли», «Как жить в цифровом мире?» и «Мой профессиональный вектор».

«AI-Вектор» — это уникальная возможность для талантливой молодежи, готовой к экспериментам с передовыми решениями в сфере ИИ. Участие абсолютно бесплатное, а формат онлайн позволяет работать над проектом из любой точки региона.

Видеоролики и плакаты, созданные с помощью нейросетей, получат профессиональную оценку ведущих экспертов коммуникационной отрасли. Прием заявок и работ продлится до 1 апреля. Имена победителей будут объявлены 20 апреля. Подать заявку и ознакомиться с техническими требованиями можно уже сейчас на официальном сайте. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность подготовки квалифицированных кадров для IT-отрасли.

«Нужно усилить обучение студентов по таким направлениям, как искусственный интеллект, самообучающиеся системы, нейронные сети. Эти технологии находят все большее применение в промышленности, медицине и сфере услуг», — отмечает Игорь Артамонов.