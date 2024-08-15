Президентская платформа «Россия – страна возможностей» дала старт новому конкурсу «Индекс мечтателя», ориентированному на школьников и студентов. Проект направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей от 15 лет до 21 года. Регистрация на конкурс продлится до 15 ноября.

На цифровой платформе «Россия – страна возможностей» в рамках конкурса «Индекс мечтателя» каждому участнику будет доступен набор упражнений для работы со своими идеями и мечтами. Действия участников будут влиять на итоговый рейтинг. 200 участников конкурса, показавших лучшие результаты, будут приглашены на форум «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж», где состоится финал. Также у конкурсантов будет возможность получить грант на реализацию социального проекта, связанного с мечтой. Подать заявку на грант до 500 000 рублей участники смогут с 1 сентября по 24 октября. Кроме того, участники получат баллы программы развития «Другое Дело», сувенирную продукцию и другие подарки.

«Платформа «Россия – страна возможностей» позволяет жителям реализовать свой потенциал в совершенно разных сферах, а теперь предлагает и молодежи оценить свои способности мотивировать других и трансформировать мечту в позитивную и социально значимую цель. Уверен, липчане не упустят шанс попробовать свои силы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс «Индекс мечтателя» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Больше информации и новостей о конкурсе можно найти на официальном сайте конкурса «Индекс мечтателя».