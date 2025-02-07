Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает новый набор в амбассадорскую программу. В регионах России отберут 100 талантливых ребят, которые в 2025 году будут представлять проект на региональном и всероссийском уровне, организовывать карьерные мероприятия и вдохновлять молодежь на развитие в профессии. Заявки на участие в программе от жителей Липецкой области принимаются до 20 февраля по ссылке.

Проект «Профразвитие» предоставляет возможности для профессионального роста, помогает знакомиться с процессом трудоустройства, улучшать навыки и пробовать свои силы на рынке труда. Более 95 тысяч человек из всех регионов России уже присоединились к проекту, а в качестве партнеров выступили 175 российских компаний.

Как сообщили организаторы, первый набор программы амбассадоров стартовал в прошлом году в тестовом формате – студенты из 11 регионов России презентовали проект на крупнейших площадках и подарили возможность тысячам ровесников сделать уверенный шаг в будущее. Амбассадоры прошлого года участвовали во Всероссийских молодежных форумах «Территория смыслов», «Шерегеш», «ШУМ», «Машук», Общероссийском образовательном форуме «Россия студенческая» и Конгрессе молодых ученых в Сочи. Лучший амбассадор по итогам работы за сезон получил в награду путешествие на космодром Роскосмоса.

Целью амбассадорской программы проекта «Профразвитие» в 2025 году станет формирование активного молодежного сообщества, создающего возможности для других участников: официальные представители проекта будут делиться личным опытом и знаниями в рамках региональных и всероссийских событий, участвовать в разработке решений по развитию проекта, привлекать новых участников.

Амбассадоры пройдут обучение на протяжении года и смогут развиваться по четырем направлениям: выступать в качестве спикеров на различных мероприятиях и интеграциях проекта, пробовать себя в роли наставников, помогая в прохождении этапов новым участникам, стать активистами программы, проводя досуговые карьерные мероприятия, или блогерами, создавая и распространяя полезный контент в социальных сетях.

За погружение в программу и отличную работу амбассадоры получат бонусы и вознаграждения, в числе которых продвижение личного бренда через социальные сети, возможность влиять на судьбу проекта, участвовать в карьерных мероприятиях по всей стране, а также поддержку молодежных инициатив. Лучшие амбассадоры 2025 года также будут поощрены дополнительными призами в конце года.

Подать заявку во второй набор амбассадорской программы могут не только участники, финалисты и победители проекта «Профразвитие» 2023-2024 годов, но и молодые люди, принимающие активное участие в реализации государственной молодежной политики страны. Возраст участников – от 18 до 35 лет, проживание – на территории одного из регионов России. Набор в программу проводится на конкурсной основе в несколько этапов. Участникам предстоит выполнить ряд заданий, в числе которых написание эссе «Чем я могу быть полезен проекту», собеседование по компетенциям и навыкам, а также презентация проекта и президентской платформы «Россия – страна возможностей» для ребят, ранее не принимавших участие в проекте. Конкурсные испытания продлятся с 6 до 20 февраля, итоги набора будут объявлены 25 февраля. Подробная информация и регистрация на программу по ссылке.

«Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это отличный способ молодым людям заявить о себе и своих талантах. Среди липчан много тех, кто может достойно презентовать свои достижения. Им удачи и веры в себя», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.