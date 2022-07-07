Сообщество «Большая перемена» объявило Всероссийский конкурс соавторов российского движения детей и молодежи. Он стартовал 20 июня и продлится до 30 августа на платформе движение.дети.

Участниками конкурса могут стать юные липчане от 11 до 18 лет. Для этого необходимо создать команду от 5 до 12 человек. Если в команде собраны ребята из разных движений, то будут начислены дополнительные баллы. Организатором конкурса стала АНО «Большая перемена» при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

На состоявшемся в конце июня заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмечал, что создающемуся движению детей и молодежи, безусловно, нужна инфраструктура. «В том числе и в каждом регионе у будущего движения должны появиться свои круглогодичные детские лагеря, которые предоставят всем ребятам возможности для обмена опытом, развития и активного полезного досуга, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В регионе накоплен значительный педагогический опыт. По творческим проектам известного липецкого ученого, педагога-новатора Сталя Шмакова было создано два крупнейших лагеря детского отдыха в стране: Всероссийский детский центр «Орленок» и круглогодичный пионерский лагерь «Прометей» в Липецкой области, входивший в тройку лучших детских лагерей страны. В нем отдохнуло более полумиллиона детей из разных регионов. Сейчас его работа, к сожалению, остановлена, но мы хотели бы его возродить».

Законопроект «О российском движении детей и молодежи», которое заработает этой осенью, приняла Госдума РФ. «Законопроект был значительно доработан, появилось много новых мер поддержки. Мы всегда говорили, что последнее слово будет за теми, для кого это движение создается, – детьми. С этой целью мы предлагаем детям самим определить название движения, его основные символы и кричалки в ходе конкурса», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Все участники конкурсной команды должны быть зарегистрированы на сайте конкурса, также нужно выбрать капитана команды и указать организацию, от которой команда принимает участие в конкурсе: организация отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (стационарный загородный лагерь); лагерь, организованный образовательной организацией, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (школьный лагерь); независимая команда.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Клич (кричалка) детского движения», «Атрибут детского движения», «Игры детского движения», «Традиции детского движения», «Названия для возрастных ступеней движения». Участники могут заявиться во всех из них. Эксперты конкурса – представители разных движений – выберут по 20 лучших командных решений в каждой из пяти номинаций, после чего работы будут представлены на открытое голосование. Члены команд-победителей получат соответствующие сертификаты конкурса в электронном виде.

Все участники команд, предоставившие решения, которые войдут в топ-100 лучших, получат полный комплект сувенирной продукции и выиграют поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Лучшие команды в каждой номинации станут участниками торжественной церемонии награждения в декабре этого года. Детские лагеря, представившие лучше командные решения и отмеченные экспертной комиссией, а также организаторами, получат комплект походного оснащения для своего детского лагеря. Призовой фонд не распространяется на федеральные детские центры.

Каждый юный липчанин может стать соавтором детского движения. Дополнительную информацию можно узнать у амбассадоров – членов региональной команды «Большой перемены» в Липецкой области Николая Лошкарева, Артема Климкова и Миланы Седых.