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Финал регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2022» состоялся в Липецкой области. Награждение лучших представителей студенческой молодежи состоялось в Центре управления регионом.

Были награждены более 70 призеров и победителей среди образовательных организация высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Они получили дипломы, статуэтки и подарки.

Абсолютным победителем регионального этапа российской национальной премии «Студент года — 2022» среди профессиональных образовательных организаций стала студентка Липецкого техникума сервиса и дизайна Виктория Никитина. Она же победила в номинации «Общественник года». Также студенты ЛТСиД заняли третье место в номинации «Добровольческое объединение года».

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать талантливых детей, одаренную молодежь, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.