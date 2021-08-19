Встреча заместителя главы региона Анатолия Якутина и начальника управления образования и науки Липецкой области Лилии Загеевой с участниками конкурса «Большие вызовы» состоялась в администрации региона. Она прошла в формате круглого стола, на котором юные липчане обсудили актуальные вопросы, касающиеся проектной деятельности и направлений работы с представителями власти.

«Большие вызовы» – это масштабный конкурс для школьников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Нашу область на научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы», которая проходила в образовательном центре «Сириус» в июле, представляли 18 учеников. Юные липчане решали задачи в проектных командах в лабораториях и мастерских.

Финалом программы стала итоговая конференция, на которой каждая команда представила результат своей работы. В дальнейшем проекты могут быть доработаны и использованы в реальной экономике или научных исследованиях, например, на территории субъектов России. Всего в программе приняли участие 435 юных россиян из 64 регионов. Липецкая область вошла в топ-5 субъектов РФ по числу участников.

На встрече в администрации региона участники «Больших вызовов» рассказали о некоторых своих проектах. «Липецкая область сегодня является одним из эпицентров знаний, – отметил Анатолий Якутин. – Я часто общаюсь с талантливыми школьниками и студентами и очень рад, что липецкая молодежь увлечена научной, исследовательской и проектной деятельностью, добиваясь при этом серьезных успехов на всероссийском уровне. Вы – молодцы!». Все участники научно-технологической проектной образовательной программы в «Сириусе» отмечены благодарственными письмами. Также им вручены сертификаты на покупку литературы в одном из книжных магазинов областного центра.

В Липецкой области многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из регионального бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия.

«Областная власть стремится, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.